Nerozzi attacca duramente la Juve per l’approccio mostrato nella sfida contro il Parma: le parole del giornalista salvano solo luiTutti sotto accusa, eccezion fatta per Igor Tudor. La sconfitta che la Juve ha patito a Parma produce questa visione da parte di Massimiliano Nerozzi. Ecco il giudizio del giornalista nel corso del programma “Tutti convocati“, su Radio 24.PAROLE – «L’unico che si salva dalla serata contro il Parma è Tudor, i giocatori hanno avuto un atteggiamento irritante e la società è abbastanza indispettita con la squadra. In tutte le cose in cui ci voleva la voglia, ha vinto il Parma, in tutte le categorie. Tudor è arrivato da 4 partite, ma c’è qualcosa in questo gruppo che va ben oltre l’allenatore». .com Juventusnews24.com - Nerozzi è durissimo con la Juve: «L’unico a salvarsi è lui. A Parma ho notato un atteggiamento irritante da parte della squadra». Che attacco del giornalista! Leggi su Juventusnews24.com attacca duramente laper l’approccio mostrato nella sfida contro il: le parole delsalvano solo luiTutti sotto accusa, eccezion fatta per Igor Tudor. La sconfitta che laha patito aproduce questa visione dadi Massimiliano. Ecco il giudizio delnel corso del programma “Tutti convocati“, su Radio 24.PAROLE – «che si salva dalla serata contro ilè Tudor, i giocatori hanno avuto une la società è abbastanza indispettita con la. In tutte le cose in cui ci voleva la voglia, ha vinto il, in tutte le categorie. Tudor è arrivato da 4 partite, ma c’è qualcosa in questo gruppo che va ben oltre l’allenatore». .com

“Io e mio marito siamo in un matrimonio aperto. Ma lui ha messo incinta l’amante e vogliono che mi occupi io del bebè”: il durissimo sfogo di una moglie - Essere in una coppia aperta non è un tabù. Sono molteplici i motivi che spingono due coniugi o fidanzati ad aprirsi a nuove conoscenze intellettuali oppure sessuali. Lo racconta una donna di 42 anni al Daily Mail, ma questo caso è a parte. A volte le decisioni hanno delle conseguenze e lo sa benissimo la protagonista di questa storia che rivela subito il suo piccolo, ma grande, problema: “Sono in un matrimonio aperto, ma ora mio marito sta avendo un bambino con un’altra donna e vogliono che lo cresca io”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Volley, Milano insegue i quarti in Champions League: l’Halkbank Ankara è uno scoglio durissimo - Milano affronterà l’Halkbank Ankara nei playoff della Champions League 2024-2025 di volley maschile. L’incontro d’andata è previsto per mercoledì 12 febbraio (ore 15.00) nella tana della compagine turca: sarà una sfida cruciale per le ambizioni dei meneghini di farsi largo nella massima competizione europea, servirà ottenere un buon risultato in vista della sfida di ritorno in programma all’Allianz Cloud tra un paio di settimane. 🔗oasport.it

Taremi lancia l’allarme per l’Iran: lo sfogo durissimo dell’attaccante - di RedazioneTaremi prende la parola su Instagram: l’attaccante dell’Inter va all’attacco sui social Dopo aver scelto per qualche tempo la via del silenzio al netto delle notizie tutt’altro che liete provenienti dall’Iran, l’attaccante dell‘Inter Mehdi Taremi torna a prendersi carico della causa e si schiera al fianco del suo popolo, intrappolato tra le minacce politiche provenienti dall’esterno e la progressione di un regime di terrore sempre più stringente e repressivo. 🔗internews24.com

