Nell’aria si librano centinaia di aquiloni Che festa a Ferrara

Nell'aria si librano i coloratissimi aquiloni del festival internazionale 'Vulandra', da oggi a domenica al parco urbano Giorgio Bassani di Ferrara. Nel dialetto ferrarese, 'Vulandra' è appunto l'aquilone, un simbolo di leggerezza, di gioia, di serenità e di primavera: organizzato da Arci Ferrara e dal Gruppo aquilonisti Ferrara, con il sostegno e il patrocinio del Comune e della Regione, il festival colora il cielo della città da 45 anni ed è la rassegna più longeva d'Europa. L'edizione di quest'anno annuncia la partecipazione di circa 150 aquilonisti da molti Paesi, per tre giornate di volo libero, esibizioni spettacolari, laboratori, installazioni, costruzioni fantasiose, in un lungo weekend di voli e di sorprese con ingresso gratuito. La festa vede protagoniste le spettacolari e straordinarie creazioni volanti, veri e propri capolavori di ingegneria e d'arte, e abbraccia un pubblico di tutte le età: del resto l'aquilone è un gioco senza tempo, capace sempre di affascinare e di incantare.

