Nel Conclave più affollato incognita dei debuttanti ben 108 su 135 nominati da Papa Francesco

La maggior parte dei cardinali elettori nel prossimo Conclave deve ancora arrivare a Roma. Il portavoce vaticano Matteo Bruni, rispondendo ai giornalisti, ha spiegato che dei 113 cardinali che hanno partecipato alla congregazione di ieri mattina, meno della metà erano elettori. Mancano ancora molti, quindi, dei 135 aventi diritto al voto, anche se almeno uno darà sicuramente forfait per motivi di.

