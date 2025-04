Negrita Buona Fortuna un singolo di resistenza poetica nel giorno della Liberazione

"Non è ancora passato un mese dall'uscita di 'Canzoni per Anni Spietati', ma siamo qui oggi a ringraziarvi tutti: pubblico, stampa, radio, televisioni e web. L'accoglienza riservata al nostro ultimo lavoro è stata sorprendente, forse anche al di là delle nostre aspettative. Qualcuno lo ha definito un atto di resistenza poetica, e questa definizione ci è piaciuta da subito: ci sta bene addosso e riassumendo in tre parole tutto quanto. Abbiamo scelto questo 25 Aprile, giorno della Liberazione dai nazifascisti e quindi anniversario di libertà, come dati simbolica per far uscire un altro tassello di questo disco fuori moda e controcorrente, ma estremamente sincero. È questa la lettera che i Negrita allegano all'uscita di 'Buona Fortuna' il loro nuovo singolo. Tornati lo scorso 28 marzo con "Canzoni per Anni Spietati" (Usm/Universal), il disco ha debuttato nella Top 10 della classifica FIMI generale, posizionandosi al nono posto, e ha raggiunto il terzo posto nella classifica dei supporti fisici (CD, vinili e cassette), a conferma dell'affetto e della partecipazione che coinvolge questo nuovo capitolo dei Negrita.

