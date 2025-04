Ndicka c’è Nelsson e Abdulhamid no la Roma si prepara alla sfida con l’Inter

preparazione della Roma in vista della trasferta di domenica alle 15 contro l'Inter, e Claudio Ranieri può sorridere a metà. Buone notizie arrivano da Evan Ndicka, che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la seduta individuale di due giorni fa: l'ivoriano sarà regolarmente disponibile e arruolabile dal primo minuto contro i nerazzurri. Rimangono invece fermi ai box Victor Nelsson e Saud Abdulhamid, ancora alle prese con programmi personalizzati di recupero. Secondo quanto riportato da Il Romanista, entrambi non saranno convocati per la sfida di San Siro.Le scelte di Ranieri verso San SiroLa sconfitta della Juventus a Parma (1-0) ha rimescolato le carte nella corsa al quarto posto, che ora è occupato dal Bologna a quota 60 punti. La Roma ne ha 57 e con lo scontro diretto contro i campioni d'Italia alle porte, ha l'occasione di rimettersi prepotentemente in carreggiata.

La sosta Nazionali è passata in archivio e la Roma sta scaldando sempre di più i motori per il rientro in campo. I giallorossi stanno vivendo un inizio di 2025 di altissimo profilo, con il 4° posto che sta diventando un obiettivo alla portata. Già, perché l’ultima posizione valida per la Champions League dista ora solo quattro punti, pochi se si considera la situazione che stava vivendo il club due mesi fa. 🔗sololaroma.it

Voti e giudizi del match del Do Dragao valido per l’andata del playoff di UEFA Europa League 2024/25 Bryan Cristante (LaPresse) – calciomercato.itPORTO Diogo Costa 6,5 Djalo 6 Perez 5,5 Otavio 6. Dal 75? Namaso sv Joao Mario 6 Eustaquio 6 Varela 6. Dal 63? Fabio Vieira Moura 6,5. Dall’86’ Zaidu sv Borges 6 Omorodion 5,5. Dall’86’ Deniz Gul sv Mora 5,5. Dal 63? Pepe 6 Allenatore: Anselmi 6 ROMA Svilar 6,5 Celik 6,5 Mancini 6 TOP Ndicka 7: è il simbolo della resistenza romanista nel secondo ... 🔗calciomercato.it

La sosta Nazionali è arrivata e per la Roma è tempo di ricaricare le pile. I giallorossi hanno messo in archivio la vittoria per 1-0 con il Cagliari, grazie alla rete di Artem Dovbyk, e vogliono rimanere su questa strada, che appare oggi più che mai. L’obiettivo 4° posto non è mai stato tanto vicino e può essere raggiunto con un finale di stagione importante. I capitolini inizieranno il loro tour de force con la trasferta contro il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via ... 🔗sololaroma.it

Trigoria, verso Inter-Roma: personalizzato per Ndicka. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online