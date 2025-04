NBA Playoff 2025 i risultati della notte 25 aprile i Knicks espugnano Detroit I Clippers fermano Jokic

Playoff NBA 2025 e questa notte si sono disputate tre partite valide come gara-3. Il programma si è aperto con i New York Knicks che hanno espugnato il parquet dei Detroit Piston per 116-118. Ma non fatevi ingannare dal punteggio, perché anche se nel finale hanno rischiato qualcosa, i Knicks hanno quasi sempre guidato il match, spinti dai 31 punti di Karl-Anthony Towns. A Detroit, invece, non bastano i 24 punti e 11 assist di Cade Cunningham per ribaltare il match, un match dove ancora una volta Simone Fontecchio è rimasto in panchina per scelta tecnica.Volano sul 3-0 gli Oklahoma City Thunder che battono i Memphis Grizzlies per 108-114. Ma lo fanno dopo una clamorosa rimonta e al termine di una partita dove sono sempre stati costretti a inseguire. Memphis spreca un vantaggio di 29 punti toccato verso la fine del secondo quarto, con il sorpasso che arriva a 1'20" dalla fine, con i Grizzlies che non trovano punti negli ultimi 4'50" di gioco.

