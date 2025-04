Navigazione laghi assume a tempo indeterminato

Navigazione laghi cerca personale. Per implementare il proprio organico nel settore tecnico, l’ente governativo che gestisce il servizio pubblico di linea sui laghi di Como, Maggiore e di Garda ha infatti aperto le candidature per tre nuove posizioni a tempo indeterminato. Una ricerca che. Quicomo.it - Navigazione laghi assume a tempo indeterminato Leggi su Quicomo.it cerca personale. Per implementare il proprio organico nel settore tecnico, l’ente governativo che gestisce il servizio pubblico di linea suidi Como, Maggiore e di Garda ha infatti aperto le candidature per tre nuove posizioni a. Una ricerca che.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Navigazione Laghi cerca personale. Per implementare il proprio organico nel settore tecnico, l’ente governativo che gestisce il servizio pubblico di linea sui laghi di Como, Maggiore e di Garda ha infatti aperto le candidature per tre nuove posizioni a tempo indeterminato. Una ricerca che... 🔗leccotoday.it

La Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como (Direzione di Esercizio Lago di Garda) ha annunciato l'entrata in vigore dell'orario primaverile a partire da martedì 1 aprile 2025. Questo nuovo programma resterà attivo fino al 16 maggio 2025, per poi lasciare spazio a un servizio... 🔗veronasera.it

Salerno Pulita assume: la società partecipata contrattualizza 28 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, tra ex dipendenti Coop, per garantire i servizi di cura del verde pubblico e dei parchi. Non mancano neppure nuovi contratti stagionali per la stagione turistica alle porte. Per... 🔗salernotoday.it

Navigazione laghi assume a tempo indeterminato; Navigazione Laghi ricerca personale; Navigazione laghi: in arrivo investimenti, assunzioni e nuove barche; La Navigazione Lago Maggiore cerca personale: 12 le posizioni aperte. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Navigarda assume ingegneri: opportunità di lavoro Lago di Garda - Navigarda cerca ingegneri per potenziare il lavoro sul Lago di Garda, promuovendo efficienza e innovazione tecnologica. 🔗gardanotizie.it

Concorsi Gestione Navigazione Laghi per 40 posti, operatori e marinai con licenza media - L’Ente Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como ha indetto nuovi concorsi per operatori e marinai. Le 40 assunzioni saranno effettuate con contratti di lavoro a tempo ... 🔗ticonsiglio.com

Gestione Navigazione Laghi: 190 assunzioni e nuovi concorsi, Piano Industriale 2025 2029 - Il Piano Industriale 2025 2029 della Gestione Navigazione Laghi prevede almeno 190 assunzioni ... state inserite 126 nuove risorse (di cui 31 a tempo indeterminato) tramite il completamento ... 🔗ticonsiglio.com