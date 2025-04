Natascia Salsi segretario generale

Natascia Salsi è il nuovo segretario generale del Comune di Cesenatico. Ha preso servizio dallo scorso febbraio ed il suo contratto con il Comune di Cesenatico è in convenzione con il Comune di Bagno di Romagna.Il segretario generale svolge nei confronti del consiglio comunale compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.Natascia Salsi sostituisce il precedente segretario Ugo Castelli, il quale aveva terminato il servizio con il raggiungimento dell'età pensionabile.Natascia Salsi, 49 anni, originaria di Cesena, è avvocato; dopo aver esercitato la libera professione in uno studio di professionisti, dove si è occupata di diritto amministrativo, ha cominciato la sua carriera presso un distaccamento territoriale dell'ufficio legale del Ministero del Lavoro.

