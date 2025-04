Natalità in calo l’Italia è sempre più vecchia e perde popolazione

Natalità in Italia è in forte calo. Rispetto al 2024, infatti, sono del 6% in meno i nuovi nati nello stesso periodo. Sebbene le cifre possano sembrare irrisorie (si tratta di circa 1.860 nascite in meno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), la tendenza risulta comunque allarmante, poiché sembra non conoscere sosta e, di fatto, ha implicazioni che travalicano la semplice questione numerica, intaccando la struttura socio-economica del Paese e la sua capacità di sostenere il proprio sviluppo a lungo termine.I dati Istat aggiornati sulla Natalità in Italia nel 2025Dai dati Istat pubblicati il 18 aprile 2025, nel mese di gennaio 2025 sono stati registrati 31. Quifinanza.it - Natalità in calo, l’Italia è sempre più vecchia e perde popolazione Leggi su Quifinanza.it I dati recenti dell’Istat sul bilancio demografico mensile di gennaio 2025 non fanno altro che confermare un trend ormai consolidato da anni: lain Italia è in forte. Rispetto al 2024, infatti, sono del 6% in meno i nuovi nati nello stesso periodo. Sebbene le cifre possano sembrare irrisorie (si tratta di circa 1.860 nascite in meno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), la tendenza risulta comunque allarmante, poiché sembra non conoscere sosta e, di fatto, ha implicazioni che travalicano la semplice questione numerica, intaccando la struttura socio-economica del Paese e la sua capacità di sostenere il proprio sviluppo a lungo termine.I dati Istat aggiornati sullain Italia nel 2025Dai dati Istat pubblicati il 18 aprile 2025, nel mese di gennaio 2025 sono stati registrati 31.

NAPOLI – La Campania, nonostante un sensibile miglioramento, resta la regione con la più bassa speranza di vita in Italia, sia per gli uomini (79,7 anni) che per le donne (83,8 anni). È quanto emerge dai dati sugli indicatori demografici del 2024 diffusi oggi dall’Istat. Tale scenario si inserisce in un quadro nazionale segnato da un progressivo invecchiamento della popolazione, dove il numero complessivo di decessi tende inevitabilmente ad aumentare con il crescere della quota di individui ... 🔗primacampania.it

L’Italia sta affrontando una fase di declino della fecondità che raggiunge un nuovo record negativo. Secondo l’Istat, il tasso di fecondità nel 2024 è sceso a 1,18 figli per donna, superando il precedente minimo storico di 1,19 registrato nel 1995. In quell’anno, i nuovi nati furono 526mila, mentre nel 2024 il numero è sceso a […] L'articolo Indicatori demografici 2024: Italia tra calo di natalità e nuove tendenze è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

