Nasce il Fantapapa tra ipotesi e previsioni un torneo dei papabili

Tgcom24.mediaset.it - Nasce il Fantapapa: tra ipotesi e previsioni, un torneo dei papabili Leggi su Tgcom24.mediaset.it Tra i più quotati c'è sempre il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, ma sono in molti a puntare sul nome nuovo, Louis Antonio Tagle, 68 anni: viene dalle Filippine, bacino sterminato di fedeli per la Chiesa Cattolica. Profilo suggestivo quello del patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa. E poi ancora il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, l'americano Timothy Dolan, arcivescovo di New York o Fridolin Ambongo Besungu, 65 anni, del Congo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milano-Meda a pagamento, nasce l'ipotesi sconti del 20%: ecco per chi - La Milano-Meda, quando verrà in parte inglobata in Pedemontana, diventerà a pagamento, ma sono allo studio sconti per gli automobilisti più assidui. L’annuncio è stato fatto ieri sera, mercoledì 26 febbraio, in occasione dell’assemblea pubblica svoltasi a Lesmo per la presentazione del cantiere... 🔗monzatoday.it

Lega, Salvini confermato segretario per la terza volta: “Pronto a tornare al Viminale”, per Piantedosi ipotesi candidatura in Campania - confermate le anticipazioni del GdI - Matteo Salvini è stato confermato Segretario della Lega per la terza volta e dichiara di essere pronto a tornare al Viminale. Per il ministro Piantedosi l’ipotesi è la candidatura in Campania Matteo Salvini è stato riconfermato Segretario alla guida della Lega. Il Congresso federale del parti 🔗ilgiornaleditalia.it

Jeep Juve come nuovo main sponsor, l’ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell’accordo: tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Jeep Juve come nuovo main sponsor, l’ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell’accordo: tutti i dettagli e le ultimissime novità a riguardo Avanza con sempre maggiore concretezza l’ipotesi di rivedere nuovamente Jeep come main sponsor della Juventus. L’obiettivo di tutte le parti è quello di assicurarsi lo spot sulle divise per il Mondiale per Club, con la possibilità di anticipare magari per il finale della Serie A. 🔗juventusnews24.com

Fantapapa, nasce il Fantacalcio del Conclave: un gioco tra fede e storia - In un momento di lutto e attesa, un’iniziativa digitale propone di riflettere sul futuro della Chiesa attraverso una sfida online. Ecco come si gioca Nel delicato contesto che accompagna il lutto per ... 🔗tg24.sky.it

Fantapapa, la sfida online per prevedere chi sarà il nuovo Papa parte da Pavia: ecco come funziona - Cultura ecclesiastica, gamification e invito ad informarsi: in palio c’è solo «gloria eterna». Intanto in Uk e online cresce il mercato delle scommesse: da ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it