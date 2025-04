Nas controlli a tappeto nelle cantine vitivinicole sequestrati 6mila litri di mosto

Parmatoday.it - Nas, controlli a tappeto nelle cantine vitivinicole: sequestrati 6mila litri di mosto Leggi su Parmatoday.it Proseguono le attività di controllo del NAS Carabinieri di Parma volte a garantire la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, con particolare attenzione al comparto vitivinicolo, strategico per il Made in Italy. Nell’ambito di servizi congiunti con il personale.

Su altri siti se ne discute

Controlli a tappeto in piazza Bellini, nel cuore della movida partenopea. Nel pomeriggio di venerdì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, altresì, denuciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Napoli, controlli a tappeto in piazza […] L'articolo Napoli, controlli a tappeto in piazza Bellini: 18enne sorpreso con droga e coltelli sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Ha interessato anche la provincia di Latina la vasta campagna di controlli nei B&B promossa già dai mesi scorsi dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e avviata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute. L’attività ha preso il via nel... 🔗latinatoday.it

Venti multe elevate della Polizia Municipale nell’ambito dei controlli sul territorio a difesa dell’ambiente, in particolar modo, in merito all’igiene urbana sul corretto conferimento della differenziata. Si tratta di sanzioni per errato conferimento attraverso un controllo costante sul... 🔗casertanews.it

Nas, controlli a tappeto nelle cantine vitivinicole: sequestrati 6mila litri di mosto; Irregolarità nei registri ed etichette: cantina della Valtidone sanzionata; Cori, sequestrata azienda vinicola: i Nas riscontrano pessime condizioni igienico-sanitarie; «Vini Doc contraffatti»: nei guai due cantine piacentine, dodici indagati. 🔗Cosa riportano altre fonti

Controlli a tappeto dei Nas: multati due ristoranti (uno chiuso temporaneamente), un supermercato e una panetteria - Nella zona dell’Appennino Parmense, i Carabinieri del Nas e del Nil. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) hanno effettuato un controllo congiunto in un ristorante, dove sono stati sequestrati 10 kg ... 🔗gazzettadiparma.it

Cagliari, controlli a tappeto: denunce per droga e guida in stato di ebbrezza - Cagliari Una notte, quella trascorsa, di controlli a tappeto dei carabinieri nel centro ... con il supporto del Nucleo cinofili, del Nas e del personale del Nucleo operativo e radiomobile, hanno ... 🔗msn.com

Sperlonga, controlli a tappeto dei NAS: scattano sequestri e sanzioni - Controlli dei NAS in tre esercizi tra Pontinia, Formia e Sperlonga: sequestrati oltre 100 kg di alimenti e 2.256 bottiglie d’acqua per violazioni gravi in materia di sicurezza alimentare. 🔗gaeta.it