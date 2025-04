Napoli tradito Anguissa resta in Serie A arriva con lo sconto

Napoli. L’ultima riguarda Anguissa. Il centrocampista, nonostante la decisione dei partenopei di rinnovare in modo unilaterale il contratto, spinge per una cessione e la separazione è destinata a concretizzarsi nel prossimo calciomercato estivo. Secondo le informazioni di Area Napoli, ADL avrebbe fissato il prezzo di una sua partenza e non è da escludere una sua permanenza nel nostro campionato.La valutazione, infatti, non è altissima e una squadra di Serie A potrebbe fare un tentativo per Anguissa nel prossimo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi considerato che non è affatto semplice trattare con il Napoli. Rompipallone.it - Napoli tradito, Anguissa resta in Serie A: arriva con lo sconto Leggi su Rompipallone.it Il futuro del centrocampista camerunense potrebbe essere ancora nel nostro campionato. ADL sembra aver fissato il prezzo della sua partenzaIniziano ad esserci un po’ di tensioni in casa. L’ultima riguarda. Il centrocampista, nonostante la decisione dei partenopei di rinnovare in modo unilaterale il contratto, spinge per una cessione e la separazione è destinata a concretizzarsi nel prossimo calciomercato estivo. Secondo le informazioni di Area, ADL avrebbe fissato il prezzo di una sua partenza e non è da escludere una sua permanenza nel nostro campionato.La valutazione, infatti, non è altissima e una squadra diA potrebbe fare un tentativo pernel prossimo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi considerato che non è affatto semplice trattare con il

