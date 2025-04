Napoli Torino dubbio 3 5 2 o 4 4 2 Ma la certezza sarà la coppia Lukaku Raspadori

Napoli, 25 aprile 2025 - Passata l'euforia per le tantissime buone notizie raccolte dal precedente turno di Serie A, per il Napoli, ora capolista a pari punti con l'Inter a quota 71 punti, è tempo di pensare al futuro e a quel calendario, sulla carta, più agevole di quello dei rivali. La prima tappa si chiama Torino, squadra piazzata esattamente a metà classifica e dunque, sempre in teoria, resa più mansueta dalla mancanza di velleità e ambizioni varie. Ma sarà proprio così? A questa corrente di pensiero si oppone quella antitetica che tira in ballo invece la spensieratezza proprio di chi non ha più nulla da perdere: vale per il collettivo, ma forse ancora di più per qualche singolo che, con la sessione estiva di mercato alle porte, punta magari a mettersi in mostra. Come se non bastasse, a complicare ulteriormente i piani di Antonio Conte ci si mette il ritorno dell'emergenza infortuni in alcune caselle, che potrebbe sparigliare ancora le carte a livello di modulo. Sport.quotidiano.net - Napoli-Torino, dubbio 3-5-2 o 4-4-2. Ma la certezza sarà la coppia Lukaku-Raspadori Leggi su Sport.quotidiano.net , 25 aprile 2025 - Passata l'euforia per le tantissime buone notizie raccolte dal precedente turno di Serie A, per il, ora capolista a pari punti con l'Inter a quota 71 punti, è tempo di pensare al futuro e a quel calendario, sulla carta, più agevole di quello dei rivali. La prima tappa si chiama, squadra piazzata esattamente a metà classifica e dunque, sempre in teoria, resa più mansueta dalla mancanza di velleità e ambizioni varie. Maproprio così? A questa corrente di pensiero si oppone quella antitetica che tira in ballo invece la spensieratezza proprio di chi non ha più nulla da perdere: vale per il collettivo, ma forse ancora di più per qualche singolo che, con la sessione estiva di mercato alle porte, punta magari a mettersi in mostra. Come se non bastasse, a complicare ulteriormente i piani di Antonio Conte ci si mette il ritorno dell'emergenza infortuni in alcune caselle, che potrebbe sparigliare ancora le carte a livello di modulo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calcio, il Napoli perde anche Neres: lesione alla coscia. Niente Lazio e in dubbio per l’Inter - David Neres si infortuna e salterà almeno le prossime due partite Lo ha reso noto il Napoli. “Nel finale del match contro l’Udinese – si legge nel comunicato dle Napoli – David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”. 🔗ildenaro.it

Lazio-Napoli, prove di 3-5-2 per Conte: il tecnico ha un solo dubbio - Antonio Conte riflette sulla formazione da schierare per Lazio-Napoli, gara che si disputerà domani allo stadio Olimpico alle ore 18, dopo l’infortunio di David Neres. Antonio Conte sembra aver deciso: nel corso di Lazio-Napoli la sua squadra scenderà in campo con il 3-5-2. Un ritorno al passato del tecnico con un modulo che, dopo l’infortunio […] 🔗2anews.it

Napoli, Spinazzola e Buongiorno in dubbio per la sfida all’Empoli - Napoli, in dubbio la presenza di Spinazzola e Buongiorno contro l’Empoli In vista della sfida tra Napoli ed Empoli, il tecnico degli azzurri Antonio Conte … L'articolo Napoli, Spinazzola e Buongiorno in dubbio per la sfida all’Empoli proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Napoli-Torino, dubbio 3-5-2 o 4-4-2. Ma la certezza sarà la coppia Lukaku-Raspadori; Napoli-Torino, Buongiorno ancora out: tocca a Rafa Marin, possibile cambio modulo; Napoli, il punto sugli infortunati: Buongiorno in forte dubbio, Neres out; Conte studia due alternative contro il Torino: 4-4-2 con Raspadori o 4-3-3 con Spinazzola (CorSport). 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli-Torino, dubbio 3-5-2 o 4-4-2. Ma la certezza sarà la coppia Lukaku-Raspadori - Complice l'infortunio di Neres, a rischio di chiusura anticipata della stagione, contro i granata tornerà il tandem che aveva convinto nelle scorse settimane prima del ritorno del 4-3-3 ... 🔗msn.com

Napoli-Torino, Buongiorno ancora out: tocca a Rafa Marin, possibile cambio modulo - Tornerà con il Lecce. Meglio non correre rischi. Con il Torino, c’è il dubbio (molto concreto) di vedere ancora Buongiorno assente. Ma non è escluso, che possa ... 🔗msn.com

Napoli, il punto sugli infortunati: Buongiorno in forte dubbio, Neres out - Toro.it - Il punto sull'infermeria del Napoli: emergenza in difesa, Buongiorno in forte dubbio, Neres alza bandiera bianca Domenica 27 aprile, Napoli e Torino si sfideranno al "Maradona" nel match valido per la ... 🔗msn.com