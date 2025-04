Napoli Torino 169 palle perse e solo 21 falli ecco il marcatore di Lukaku

Lukaku sarà il protagonista di Napoli-Torino, uomo da tenere a bada per la difesa granata: ecco chi lo marcheràA pochi giorni dall’incontro di campionato tra Napoli e Torino, il difensore e marcatore granata che si occuperà di arginare Romelu Lukaku esce allo scoperto. Un novello della Serie A, poiché alla sua prima stagione in Italia, ma già capitano della Nazionale cilena.Sarà proprio Guillermo Maripan a marcare Big Rom, anche se i numeri del calciatore sudamericano sono tutt’altro che confortanti. Se da un lato il numero di falli commessi è basso e può indicare pulizia negli interventi (solo 21 falli commessi finora), dall’altro lato questo significa anche che il giocatore è poco incline nel fermare con le cattive i propri avversari. Oltretutto, ha perso ben 169 palloni secondo le statistiche della Serie A. Spazionapoli.it - Napoli-Torino, 169 palle perse e solo 21 falli: ecco il marcatore di Lukaku Leggi su Spazionapoli.it Romelusarà il protagonista di, uomo da tenere a bada per la difesa granata:chi lo marcheràA pochi giorni dall’incontro di campionato tra, il difensore egranata che si occuperà di arginare Romeluesce allo scoperto. Un novello della Serie A, poiché alla sua prima stagione in Italia, ma già capitano della Nazionale cilena.Sarà proprio Guillermo Maripan a marcare Big Rom, anche se i numeri del calciatore sudamericano sono tutt’altro che confortanti. Se da un lato il numero dicommessi è basso e può indicare pulizia negli interventi (21commessi finora), dall’altro lato questo significa anche che il giocatore è poco incline nel fermare con le cattive i propri avversari. Oltretutto, ha perso ben 169 palloni secondo le statistiche della Serie A.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milinkovic e non solo, Napoli-Torino all’insegna anche del mercato: spunta l’osservato speciale - Oltre al già noto interesse per Milinkovic-Savic, la trasferta del Torino a Napoli sarà utile per approfondire altre trattative. Domenica 27 aprile, alle ore 20:45, il Napoli affronterà il Torino al Diego Armando Maradona. Un match difficile che potrebbe segnare le sorti di un intero campionato. Al tempo stesso la gara potrebbe rivelarsi utile ad entrambi i club per parlare di alcuni possibili trasferimenti. 🔗spazionapoli.it

Napoli-Torino, corse extra della Linea 2 dopo la partita di domenica 27 aprile - Le 7 corse extra sono previste per domenica 27 aprile al termine del match tra il Napoli e il Torino al Maradona: 5 verso San Giovanni-Barra e 2 verso Pozzuoli.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Serena Rossi porta in scena la sua “SereNata a Napoli”: debutto a Torino, tappa all’Augusteo - Si chiama “SereNata a Napoli – Notturno di musica e parole” ed è un grande omaggio alla sua città, il primo spettacolo teatrale che Serena Rossi ha ideato e interpreta e che dal 22 marzo, partendo dal Teatro Colosseo di Torino, porterà in giro per l’Italia fino a settembre. “È un atto d’amore, uno spettacolo pieno di sentimento, nei confronti della mia città che è una sirena, è Partenope che si è lasciata morire d’amore perché non corrisposta da Ulisse, quindi con questo pretesto inizia un viaggio musicale in cui cercheremo di svegliare questa sirena e di ricordarle che di morire non vale ... 🔗ildenaro.it

Napoli-Torino, 169 palle perse e solo 21 falli: ecco il marcatore di Lukaku; Napoli-Torino, nuova modifica tra i titolari: esclusione a sorpresa; Conte, ormai è un rito pre-partita: la scelta per Napoli-Torino; Funerali Papa Francesco, rinviata la partita del Napoli: ecco quando si gioca. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Napoli-Torino, 169 palle perse e solo 21 falli: ecco il marcatore di Lukaku - Romelu Lukaku sarà il protagonista di Napoli-Torino, uomo da tenere a bada per la difesa granata: ecco chi lo marcherà A pochi giorni dall’incontro di campionato tra Napoli e Torino, il difensore e ma ... 🔗informazione.it

Napoli-Torino, Lobotka sullo scudetto: «Possiamo sognare, è tutto nelle nostre mani» - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Crc. Lo slovacco, al centro del progetto tecnico di Antonio Conte e leader in mezzo al campo, ha parlato del ... 🔗msn.com