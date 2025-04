Napoli sogna il record è da applausi Nessuno come gli azzurri in Europa

record strepitoso per gli azzurriQuando si parla del Napoli di questa stagione, si tira in ballo il confronto con il recente passato. Troppo fresco il ricordo di una squadra che, solo un anno fa, sembrava sbriciolarsi giornata dopo giornata, incapace di reggere il peso di un’eredità scudettata.E invece, nel silenzio del lavoro e nella concretezza di un progetto rifondato da Antonio Conte, gli azzurri sono tornati a far sognare. Non con il gioco spumeggiante che incantava l’Europa, ma con una compattezza e una tenuta difensiva che non hanno eguali in Europa.Napoli, il record europeo è straordinario: i dati esaltano ConteA cinque giornate dal termine della Serie A, il Napoli si trova pienamente in corsa per lo scudetto. Spazionapoli.it - Napoli sogna, il record è da applausi: “Nessuno come gli azzurri in Europa” Leggi su Spazionapoli.it Gli uomini di Conte si preparano alla sfida col Torino cavalcando l’entusiasmo per il primato: c’è unstrepitoso per gli azzurriQuando si parla deldi questa stagione, si tira in ballo il confronto con il recente passato. Troppo fresco il ricordo di una squadra che, solo un anno fa, sembrava sbriciolarsi giornata dopo giornata, incapace di reggere il peso di un’eredità scudettata.E invece, nel silenzio del lavoro e nella concretezza di un progetto rifondato da Antonio Conte, gli azzurri sono tornati a farre. Non con il gioco spumeggiante che incantava l’Europa, ma con una compattezza e una tenuta difensiva che non hanno eguali in Europa., ileuropeo è straordinario: i dati esaltano ConteA cinque giornate dal termine della Serie A, ilsi trova pienamente in corsa per lo scudetto.

