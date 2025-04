Napoli sogna col Torino sarà il 7 sold out di fila al Maradona

Napoli sogna ancora con Zubcic e Pullen, clamorosa vittoria sulla Virtus Bologna 93-88 - Resoconto e tabellino del match tra Napoli Basket e Virtus Bologna Primo quarto Il primo canestro è ad opera di Pajola, tripla senza opposizione facile facile. Risponde Pullen, con la stessa arma. Bologna fallosa e imprecisa nei primi minuti, buono invece l’atteggiamento degli azzurri. Ma la Virtus concede davvero poco in area. Napoli in fiducia soprattutto dall’arco, con Pullen in grande spolvero. 🔗spazionapoli.it

Petrazzuolo: “Napoli sogna con Lukaku e Raspadori!” - Una vittoria necessaria contro una Fiorentina ostica Il Napoli doveva vincere e lo ha fatto, battendo la Fiorentina per 2-1 in una partita combattuta fino all’ultimo minuto. La squadra di Conte ha mostrato carattere e determinazione, trovando i gol decisivi grazie a Lukaku e Raspadori. Nonostante la buona disposizione in campo dei viola, gli azzurri sono riusciti a imporsi grazie a un pressing efficace e a un gioco fluido, soprattutto nella prima metà della gara. 🔗terzotemponapoli.com

Milinkovic e non solo, Napoli-Torino all’insegna anche del mercato: spunta l’osservato speciale - Oltre al già noto interesse per Milinkovic-Savic, la trasferta del Torino a Napoli sarà utile per approfondire altre trattative. Domenica 27 aprile, alle ore 20:45, il Napoli affronterà il Torino al Diego Armando Maradona. Un match difficile che potrebbe segnare le sorti di un intero campionato. Al tempo stesso la gara potrebbe rivelarsi utile ad entrambi i club per parlare di alcuni possibili trasferimenti. 🔗spazionapoli.it

