Napoli obiettivo rinforzare la difesa Jaka Bijol il centrale per accontentare Antonio Conte

Napoli, durante il prossimo mercato estivo, punta a rinforzare la difesa. Antonio Conte vuole nuove alternative al tandem Buongiorno-Rrahmani e per questo avrebbe chiesto alla dirigenza partenopea di intervenire per mettere a segno un colpo importante. Già dallo scorso inverno il Napoli ha messo nel mirino un difensore dell'Udinese, Jaka Bijol.

