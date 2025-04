Napoli l’ex fisioterapista D’Avino chiede prudenza su Buongiorno Meglio aspettare che perderlo ancora

Napoli, l'ex fisioterapista D'Avino chiede prudenza su Buongiorno: «Meglio aspettare che perderlo ancora» Intervenuto nel corso di 'Bordocampo-II Tempo', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, l"ex fisioterapista del Napoli, Giovanni D'Avino ha parlato della situazione infortunati in casa degli azzurri. Le sue parole raccolte da TuttoNapoli.net INFORTUNI MUSCOLARI – «Gli infortuni muscolari ci .

Cosa riportano altre fonti

