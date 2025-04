Napoli la chiave per lo scudetto è una costante di Antonio Conte

Napoli, a pari punti con l’Inter, non è di certo un caso. L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra ha dato una scossa emotiva non di poco conto a tutta la città. Il decimo posto della scorsa stagione, subito dopo lo scudetto, aveva gettato tutto l’ambente partenopeo in un totale sconforto, che rischiava di diventare pericolosissimo.Il tecnico leccese, però, è riuscito a prendere le redini della squadra e della città di fatto rivoluzionando totalmente l’umore che si respirava nelle strade alla fine della scorsa stagione. E se da un lato lo ha fatto certamente grazie ad una serie di innesti che la squadra l’hanno presa per mano, dall’altro c’è un dato che conferma il metodo di Antonio Conte. Spazionapoli.it - Napoli, la chiave per lo scudetto è una costante di Antonio Conte Leggi su Spazionapoli.it Il tecnico azzurro ha un metodo chiaro, i precedenti non metono: i dati.Il primo posto in classifica del, a pari punti con l’Inter, non è di certo un caso. L’arrivo disulla panchina azzurra ha dato una scossa emotiva non di poco conto a tutta la città. Il decimo posto della scorsa stagione, subito dopo lo, aveva gettato tutto l’ambente partenopeo in un totale sconforto, che rischiava di diventare pericolosissimo.Il tecnico leccese, però, è riuscito a prendere le redini della squadra e della città di fatto rivoluzionando totalmente l’umore che si respirava nelle strade alla fine della scorsa stagione. E se da un lato lo ha fatto certamente grazie ad una serie di innesti che la squadra l’hanno presa per mano, dall’altro c’è un dato che conferma il metodo di

Su altri siti se ne discute

Napoli, il gol di Billing conferma un’importante statistica: possibile chiave per lo scudetto? - La rete di Philip Billing ha confermato una statistica sul Napoli, che potrebbe diventare una chiave decisiva per lo scudetto Il gol segnato segnato da Philip Billing ha permesso al Napoli di trovare un punto importantissimo nella sfida scudetto contro l’Inter. Fino al minuto 87, la squadra di Conte era in svantaggio dopo la perla su calcio di punizione di Dimarco, ma nel finale gli azzurri hanno acciuffato il pari meritatissimo. 🔗spazionapoli.it

Cairo avvisa: «Torino chiave scudetto, prima Napoli poi Inter!» - Il Torino si prepara a due appuntamenti importanti in questo finale di campionato, che potrebbero incidere in chiave scudetto: prima la sfida in trasferta a Napoli e poi quella casalinga contro l’Inter. Su questo, e su altri temi come il mercato, si pronuncia il Presidente del club granata Urbano Cairo. SFIDE SCUDETTO – Urbano Cairo, intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss pochi giorni prima della gara contro il Napoli, dichiara: «Torino decisivo per lo scudetto? Nelle ultime cinque giornate affronteremo sia il Napoli che l’Inter. 🔗inter-news.it

Napoli, emergenza rientrata? Contro il Venezia Conte ritrova due calciatori chiave per lo sprint Scudetto - Napoli, rientra l’emergenza infortuni? Contro il Venezia Antonio Conte è pronto a riabbracciare due calciatori chiave: ci saranno domenica? Rientra l’emergenza infortuni in casa Napoli: come riportato da la Gazzetta dello Sport, il tecnico Antonio Conte già contro il Venezia può contare sul rientro di due calciatori chiave per lo sprint finale per lo Scudetto. […] 🔗calcionews24.com

Volata scudetto: cosa ci aspetta nelle ultime giornate; Napoli e Inter, sfida scudetto per i tifosi: «Ora è tutto nelle nostre mani»; Qui lotta scudetto: -5 giornate. Pasqua dolcissima per il Napoli, uovo amaro per l’Inter; Napoli a Monza per restare in corsa per lo scudetto e Roma contro il Verona per un posto in Europa. 🔗Ne parlano su altre fonti