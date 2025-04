Napoli il Real Madrid tenta lo scippo rischio beffa per De Laurentiis

Napoli ha individuato un profilo specifico per il futuro del club partenopeo. Tuttavia, la concorrenza è molto folta e ha raggiunto anche il Real Madrid, uno dei club più blasonati e ambiti al mondo.I partenopei stanno sondando tante piste per individuare le possibili alternative in vista della prossima stagione, cautelandosi con tante opzioni. Tuttavia, gli azzurri non sono gli unici a doversi mobilitare, con i Blancos che sono altrettanto attenti in vista di una rifondazione nella prossima stagione.Allegri in pole per il Napoli, ma la concorrenza è spietata: la conferma di GaleoneIn vista di un ipotetico addio di Antonio Conte, il Napoli si sta mobilitando per non trovarsi impreparato e si sta cautelando studiando le varie piste che porterebbero a guide tecniche alternative in caso di separazione dal tecnico leccese a fine stagione. Spazionapoli.it - Napoli, il Real Madrid tenta lo scippo: rischio beffa per De Laurentiis Leggi su Spazionapoli.it Ilha individuato un profilo specifico per il futuro del club partenopeo. Tuttavia, la concorrenza è molto folta e ha raggiunto anche il, uno dei club più blasonati e ambiti al mondo.I partenopei stanno sondando tante piste per individuare le possibili alternative in vista della prossima stagione, cautelandosi con tante opzioni. Tuttavia, gli azzurri non sono gli unici a doversi mobilitare, con i Blancos che sono altrettanto attenti in vista di una rifondazione nella prossima stagione.Allegri in pole per il, ma la concorrenza è spietata: la conferma di GaleoneIn vista di un ipotetico addio di Antonio Conte, ilsi sta mobilitando per non trovarsi impreparato e si sta cautelando studiando le varie piste che porterebbero a guide tecniche alternative in caso di separazione dal tecnico leccese a fine stagione.

