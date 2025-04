Napoli il bomber è ai saluti ipotesi scambio con il Bologna

Napoli potrebbe salutare a fine stagione: prende quota l’ipotesi di uno scambio con il BolognaIl Napoli, grazie al lavoro certosino di mister Antonio Conte, è riuscito a ritagliarsi nuovamente un ruolo da protagonista in Serie A. Gli azzurri stanno lottando con le unghie e con i denti contro l’Inter di Simone Inzaghi per la conquista dello scudetto, e a cinque giornate dalle fine il sogno è più vivo che mai.Tutti i calciatori in rosa hanno dato il proprio apporto in questa meravigliosa annata, che da molto positiva può diventare storica. Ovviamente, chi più, come Romelu Lukaku, che ha raggiunto la doppia-doppia in campionato, o Scott McTominay, che può agguantare la doppia cifra alla sua prima esperienza in A, e chi meno, come il cholito Simeone, che quest’anno ha trovato pochissimo spazio. Spazionapoli.it - Napoli, il bomber è ai saluti: ipotesi scambio con il Bologna Leggi su Spazionapoli.it Uno dei calciatori della rosa attuale delpotrebbe salutare a fine stagione: prende quota l’di unocon ilIl, grazie al lavoro certosino di mister Antonio Conte, è riuscito a ritagliarsi nuovamente un ruolo da protagonista in Serie A. Gli azzurri stanno lottando con le unghie e con i denti contro l’Inter di Simone Inzaghi per la conquista dello scudetto, e a cinque giornate dalle fine il sogno è più vivo che mai.Tutti i calciatori in rosa hanno dato il proprio apporto in questa meravigliosa annata, che da molto positiva può diventare storica. Ovviamente, chi più, come Romelu Lukaku, che ha raggiunto la doppia-doppia in campionato, o Scott McTominay, che può agguantare la doppia cifra alla sua prima esperienza in A, e chi meno, come il cholito Simeone, che quest’anno ha trovato pochissimo spazio.

