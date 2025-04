Napoli favorito il 4 4 2 contro il Torino con Olivera accanto a Rrahmani Di Marzio

Napoli giocherà contro il Torino alle 20:45. Gli azzurri dovranno fare a meno di David Neres, Juan Jesus e Alessandro Buongiorno, tutti e tre infortunati.favorito il 4-4-2 per il Napoli contro il TorinoIl giornalista Gianluca Di Marzio riporta sul suo sito quale potrebbe essere la formazione contro i granata:Conte pensa a un assetto ancora una volta diverso. Rispetto alla trasferta di Monza, l'allenatore salentino riflette su due nuove mosse e sul possibile passaggio al 4-4-2, sebbene sussista l'idea di difesa a tre. Innanzitutto potrebbe premiare Raspadori al posto di Marin, secondariamente Anguissa dovrebbe riprendersi la maglia da titolare di Gilmour. Davanti a Meret e accanto a Di Lorenzo e Rrahmani, Olivera potrebbe scalare nell'insolito ruolo di difensore centrale sinistro, mentre Spinazzola tornare a giocare da terzino.

Cosa riportano altre fonti

Napoli, Anguissa favorito su Gilmour. Sarebbe stato meglio avere Conte in panchina ma è squalificato (Sky) - L’inviato di Sky Sport a castel Volturno, Massimo Ugolini, sulle ultime notizie alla vigilia della trasferta del Napoli a Bologna. Non ci sarà Conte in panchina, squalificato. La sua squadra sarà diretta dal vice Stellini. Il Napoli ha battuto tutte le prossime avversarie, compreso il Bologna Le parole di Ugolini: «Le statistiche raccontano di risultati positivi conquistati da Stellini quando ha dovuto sostituire Conte. 🔗ilnapolista.it

Capozucca dichiara: «Lotta Scudetto? Napoli favorito se…» - di RedazioneCapozucca, l’ex direttore sportivo del Genoa ha parlato così della lotta scudetto: le sue dichiarazioni Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha commentato la corsa per il titolo durante un’intervista a TMW Radio. SULL’ATALANTA– «Comunque vada ha vinto il suo campionato. Continua a essere a livello europeo una squadra importante. Non mi aspettavo che andasse fuori in Champions. 🔗internews24.com

Ippoliti sullo Scudetto: «Il Napoli è favorito, ma occhio anche a quella big! Sulla Nazionale dico che…» - Simone Ippoliti, conduttore del programma “Lunedì in rete”, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Scudetto e Nazionale A CagliariNews24 Simone Ippoliti, conduttore del programma “Lunedì in rete”, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Serie A e Nazionale. Ampliando l’orizzonte: come vedi la corsa scudetto in Serie A? che mai è stata cosi serrata a questo punto […] 🔗calcionews24.com

