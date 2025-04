Napoli e il ritorno di Coli Saco il prossimo giugno si aggiungerà anche quest’anno al ritiro a Dimaro

Coli Saco, di proprietà del Napoli, ha dimostrato con la maglia dell’Ancora nella passata stagione tutte le sue potenzialità. Il centrocampista ha collezionato un totale di 5 gol e un assist in 24 partite disputate, confermandosi come un pilastro. La sua crescita è stata evidente, tanto che è stato considerato una delle sorprese più brillanti della stagione di .L'articolo Napoli e il ritorno di Coli Saco il prossimo giugno: si aggiungerà anche quest’anno al ritiro a Dimaro? Leggi su Dailynews24.it , di proprietà del, ha dimostrato con la maglia dell’Ancora nella passata stagione tutte le sue potenzialità. Il centrocampista ha collezionato un totale di 5 gol e un assist in 24 partite disputate, confermandosi come un pilastro. La sua crescita è stata evidente, tanto che è stato considerato una delle sorprese più brillanti della stagione di .L'articoloe ildiil: sial

Su altri siti se ne discute

Corde Oblique in Concerto a Napoli, Il Ritorno Live con il Nuovo Album “Cries and Whispers” - Sabato 15 marzo 2025, alle 20:00, l’Istituto per gli Studi Filosofici a Palazzo Serra di Cassano, in via Monte di Dio 14 a Napoli, ospiterà un evento straordinario: il concerto dei Corde Oblique. Sotto la direzione del chitarrista e compositore Riccardo Prencipe, la band tornerà sul palco per presentare il nuovo album “Cries and Whispers”, dopo cinque anni di pausa discografica. “Cries and Whispers”, Un Nuovo Capitolo nella Storia dei Corde Oblique Sabato 15 marzo 2025, alle ore 20:00, la storica sede dell’Istituto per gli Studi Filosofici a Palazzo Serra di Cassano, situata in via ... 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Nazionale, i convocati di Spalletti: 5 giocatori del Napoli ed un ritorno - Il commissario tecnico ha diramato le convocazioni, ci sono 5 giocatori del Napoli, ed un grande ritorno. Al termine di questa giornata di campionato ci sarà la sosta dedicata alle Nazionali. L’Italia di Luciano Spalletti scenderà in campo contro la Germani per i quarti di finale della Nations League. Giovedì 20 marzo allo stadio San Siro per la gara di andata e domenica 23 marzo per il ritorno presso il Signal Iduna Park di Dortmund. 🔗spazionapoli.it

Mercato Juventus: ritorno di fiamma a giugno, ma il Napoli fa sul serio. Duello per l’attaccante. Cosa succede - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus: ritorno di fiamma, ma c’è il Napoli forte su Adeyemi. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti Tra gli obiettivi del calciomercato Juve in vista della prossima estate c’è anche Karim Adeyemi, attaccante di proprietà del Borussia Dortmund che i bianconeri hanno trattato già la scorsa estate. Ci sarà da tenere in fortissima considerazione anche il Napoli. 🔗juventusnews24.com

Alle Olimpiadi c'è anche un giocatore del Napoli: tra i convocati del Mali anche l'ex Milan Coli Saco, occhio alla chance con Conte; Coli Saco lascerà Bari e tornerà a Napoli: un altro club di B interessato; UFFICIALE – Coli Saco nuovo centrocampista del Bari. Arriva in prestito dal Napoli; L'Amiens piomba su Coli Saco! Il Napoli non cede al pressing, resterà a Bari. 🔗Cosa riportano altre fonti

Amiens su Coli Saco: forte pressing dei francesi, la risposta del Napoli - nelle ultime ore ci sarebbe stato un pressing molto forte nei confronti del Napoli da parte dell’Amiens, società che milita nella seconda divisione francese, per Coli Saco. La trattativa ... 🔗msn.com

Napoli, i tifosi invocano il clamoroso ritorno: "È perfetto per Conte" - Occorrerà una rosa forte, di spessore. I tifosi del Napoli sognano il ritorno di Kim. Il calciatore non è apprezzato da tanti sostenitori del Bayern che gli attribuiscono le colpe principali per ... 🔗areanapoli.it

Napoli, ritorno di fiamma per Frattesi: Manna ci aveva già provato a gennaio - Il Napoli è pronto a tornare su Davide Frattesi. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale già in inverno il centrocampista dell'Inter ha rappresentato una tentazione di ... 🔗tuttomercatoweb.com