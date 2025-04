Napoli da record accadrà per la settima volta consecutiva gioisce De Laurentiis

Napoli giocherà domenica sera in casa contro il Torino, per continuare a sognare lo scudetto e per scrivere un altro record di stagione che farà felice il presidenteI ragazzi di Antonio Conte sono pronti a sfidare il Torino domenica sera alle 20:45 tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona, nel match valido per la 34esima giornata di Serie A. Il Napoli ha l'obbligo di provare a vincere ancora una volta, dopo il successo per 0-1 in casa del Monza, per poter continuare a sperare nel sogno scudetto che ad inizio anno sembrava utopia.Quello che non mancherà di certo è il consueto apporto del tifo azzurro, che nelle ultime uscite ha vestito i panni del dodicesimo uomo in campo, aiutando i calciatori a superare i propri limiti e le difficoltà di questo finale di stagione. Da sei partite consecutive, inoltre, il Napoli può contare sul sold-out del Maradona, e domenica sera, in occasione della sfida ai ragazzi allenati da mister Vanoli, si viaggia spediti verso un nuovo record che farà felice il presidente Aurelio De Laurentiis.

