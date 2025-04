Napoli controlli al Vomero focus su movida e locali

controlli a Napoli nel quartiere Vomero identificate 147 persone e verificti 135 veicoli. 87 le sanzioni e sequestrati 180 chili di prodotti senza tracciabilitàcontrolli straordinari nella nottata per i carabinieri del Vomero che hanno setacciato le aree della movida tra via Aniello Falcone e le zone limitrofe.Durante le operazioni, effettuate con il prezioso contributo dell’Asl Napoli 1 Centro e con gli agenti della polizia locale, sono state identificate 147 persone e controllati 135 veicoli per un totale di ben 87 sanzioni al codice della strada e 3 scooter sequestrati.Nella lente dei controlli anche i locali della movida. I carabinieri hanno ispezionato diverse attività di ristorazione e bar.Il titolare di un ristorante di via Caldieri è stato sanzionato per la violazione dell’haccp e per le condizioni igieniche carenti. Leggi su Puntomagazine.it Nell’ambito deinel quartiereidentificate 147 persone e verificti 135 veicoli. 87 le sanzioni e sequestrati 180 chili di prodotti senza tracciabilitàstraordinari nella nottata per i carabinieri delche hanno setacciato le aree dellatra via Aniello Falcone e le zone limitrofe.Durante le operazioni, effettuate con il prezioso contributo dell’Asl1 Centro e con gli agenti della polizia locale, sono state identificate 147 persone e controllati 135 veicoli per un totale di ben 87 sanzioni al codice della strada e 3 scooter sequestrati.Nella lente deianche idella. I carabinieri hanno ispezionato diverse attività di ristorazione e bar.Il titolare di un ristorante di via Caldieri è stato sanzionato per la violazione dell’haccp e per le condizioni igieniche carenti.

