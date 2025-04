Nantes studente uccide a coltellate una compagna e ferisce altri tre ragazzi

Nantes, nella regione della Loira, un giovane armato di coltello ha aggredito quattro studenti all’interno dell’istituto Notre-Dame-de-Toutes-Aides, situato nel quartiere Doulon. Il bilancio è di un morto e tre feriti, uno dei quali si trova in condizioni molto gravi. La . Nantes, studente uccide a coltellate una compagna e ferisce altri tre ragazzi L'Identità. Lidentita.it - Nantes, studente uccide a coltellate una compagna e ferisce altri tre ragazzi Leggi su Lidentita.it Un grave episodio di efferata violenza ha sconvolto la Francia. In un liceo privato di, nella regione della Loira, un giovane armato di coltello ha aggredito quattro studenti all’interno dell’istituto Notre-Dame-de-Toutes-Aides, situato nel quartiere Doulon. Il bilancio è di un morto e tre feriti, uno dei quali si trova in condizioni molto gravi. La .unatreL'Identità.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il bilancio al momento è di uno studente morto e di un altro ferito in maniera grave e ricoverato in condizioni critiche. In ospedale anche altri due ragazzi le cui condizioni però non sarebbero gravi.Secondo le prime notizie, l'aggressore è uno studente del secondo anno che in mattinata avrebbe inviato una strana email ai compagni. 🔗fanpage.it

Secondo l'Fbi il giovane, Nikita Casap, è accusato dell'omicidio della madre e del patrigno: sarebbe stato coinvolto in un complotto per rovesciare il governo degli Usa. Sul telefono aveva materiale legato a un gruppo neonazista 🔗tgcom24.mediaset.it

Uno studente di un liceo di Nantes, nell’ovest della Francia, ha accoltellato tre compagni di scuola: una studentessa è rimasto uccisa e altri tre giovani sono stati feriti. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. I fatti sono avvenuti attorno alle 12.30, durante le pausa per il pranzo, – riporta Le Monde – quando uno studente armato di coltello si è avventato contro quattro compagni di scuola prima che il personale di sorveglianza e i professori riuscissero a immobilizzarlo. 🔗open.online

Nantes, studente uccide una compagna di scuola a coltellate e ne ferisce altri tre; Francia, studente uccide una compagna di scuola a coltellate e ne ferisce altri tre. Macron: «Rispetto per il coraggio dei professori; A Nantes uno studente uccide a coltellate un compagno di classe e ne ferisce altri tre; Studente attacca con un coltello 4 compagni di classe: un morto e un ferito grave in un liceo di Nantes. Aveva. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nantes, studente uccide una compagna di scuola a coltellate e ne ferisce altri tre - Uno studente di un liceo francese di Nantes - nella Francia occidentale - è rimato ucciso e altri 3 sono stati accoltellati da un loro compagno di studi. I fatti - secondo quanto si è appreso - sono a ... 🔗msn.com

Quindicenne uccide una compagna a coltellate e ne ferisce tre. Francia sotto shock - AGI - Uno studente di un liceo di Nantes ha ucciso una compagna di scuola e ne ha feriti tre, di cui uno in modo grave, con un'arma da taglio. Lo riferiscono fonti ufficiali. L'assassino ha 15 anni. L ... 🔗msn.com

Studente attacca con un coltello 4 compagni di classe, un morto e un ferito grave in un liceo di Nantes - Uno studente ha ucciso a coltellate una liceale e ne ha feriti altri tre in un attacco avvenuto questa mattina, giovedì 24 aprile, presso l’istituto ... 🔗msn.com