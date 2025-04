Musicisti atleti e autori Tanti i grandi ospiti a ’Lucca città di carta’

Dallo storico bassista dei Pooh, Red Canzian, a Drusilla Foer nelle vesti di moderatrice, dagli atleti del nuoto Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo a Marco Vichi e Marco Pardini. Sono questi solo alcuni degli ospiti della quarta edizione di 'Lucca città di carta' che torna al Real Collegio da oggi a domenica. Oltre cento gli eventi in programma, tra presentazioni, workshop e mostre. Sessanta, invece, gli stand di associazioni e piccoli e medi editori. In cartellone, anche un calendario collaterale dedicato ai più piccoli, mentre si rinnova la collaborazione del festival con le scuole per avvicinare i giovani alla lettura.Tra le particolarità del festival anche i 'Silent reading party', spazi per leggere libri e confrontarsi abbandonando i propri smartphone. Ma anche un incontro sull'astronomia con Sauro Donati, presidente dell'Osservatorio astronomico di Monte Agliale.

