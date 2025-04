Musica in spiaggia Confartigianato contro la nuova ordinanza

Confartigianato Cervese esprime "perplessità" in merito all’adozione dell’ordinanza del Comune, che ha concesso una deroga temporanea agli orari per i trattenimenti Musicali pomeridiani negli stabilimenti balneari, senza alcun confronto preventivo con le associazioni di categoria. La decisione arriva a pochi giorni di distanza dalla precedente ordinanza, "frutto di un percorso concertato all’interno del Tavolo della Sicurezza, dove con grande impegno si era cercato di trovare un punto di equilibrio tra intrattenimento, vivibilità e qualità dell’offerta turistica". L’adozione della nuova ordinanza "ci ha colti di sorpresa, anche perché è sembrata discostarsi da quel metodo di confronto e condivisione che, insieme, avevamo avviato. Non siamo convinti che la generalità degli stabilimenti balneari auspichi un modello turistico sbilanciato sull’intrattenimento serale prolungato o sul divertimento a ogni costo. Ilrestodelcarlino.it - Musica in spiaggia. Confartigianato contro la nuova ordinanza Leggi su Ilrestodelcarlino.it Cervese esprime "perplessità" in merito all’adozione dell’del Comune, che ha concesso una deroga temporanea agli orari per i trattenimentili pomeridiani negli stabilimenti balneari, senza alcun confronto preventivo con le associazioni di categoria. La decisione arriva a pochi giorni di distanza dalla precedente, "frutto di un percorso concertato all’interno del Tavolo della Sicurezza, dove con grande impegno si era cercato di trovare un punto di equilibrio tra intrattenimento, vivibilità e qualità dell’offerta turistica". L’adozione della"ci ha colti di sorpresa, anche perché è sembrata discostarsi da quel metodo di confronto e condivisione che, insieme, avevamo avviato. Non siamo convinti che la generalità degli stabilimenti balneari auspichi un modello turistico sbilanciato sull’intrattenimento serale prolungato o sul divertimento a ogni costo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pasqua inizia con la polemica. Il via alla discussione è stato dato dalla scelta dall’amministrazione di derogare ai limiti di orario imposti dall’ordinanza in vigore dal 1° aprile in merito alla musica in spiaggia, consentendo la proroga dell’orario di svolgimento dei trattenimenti musicali pomeridiani negli stabilimenti balneari fino alle 21.30 (l’ordinanza in vigore prevede lo stop alle ore 20. 🔗ilrestodelcarlino.it

Prosegue l’attività di valorizzazione della spiaggia del Ringo, avviata dalla Giunta guidata dal sindaco Federico Basile. L’Amministrazione comunale ha, infatti, deciso di organizzare in compartecipazione con l’Associazione Centro Storico un’iniziativa che intende offrire ai cittadini... 🔗messinatoday.it

La Confartigianato di Cervia esprime "perplessità in merito all’adozione dell’ordinanza del Comune di Cervia dello scorso 17 aprile, che ha concesso una deroga temporanea agli orari per i trattenimenti musicali pomeridiani negli stabilimenti balneari, senza alcun confronto preventivo con le... 🔗ravennatoday.it

Intrattenimento serale in spiaggia, Confartigianato critica il Comune: Servono decisioni coerenti; Intrattenimento serale in spiaggia, Confartigianato critica il Comune: 'Servono decisioni coerenti'; Funerali di papa Francesco, la cooperativa bagnini: 'Niente musica in spiaggia durante le esequie'; Confartigianato a XMasters 2023 a sostegno dello sport e delle eccellenze territoriali. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Musica in spiaggia: "Così si incentiva la malamovida" - Pasqua inizia con la polemica. Il via alla discussione è stato dato dalla scelta dall’amministrazione di derogare ai limiti di orario imposti dall’ordinanza in vigore dal 1° aprile in merito alla musi ... 🔗msn.com