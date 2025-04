Musetti Etcheverry ATP Madrid 2025 orario programma tv streaming

Musetti affronterà Tomas Martin Etcheverry al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano tornerà in campo una dozzina di giorni dopo la finale persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Montecarlo: in quell'occasione si impose nel primo set, ma poi accusò un fastidio fisico e cedette alla distanza contro il favorito della vigilia. Il toscano si rimetterà in gioco sulla terra rossa della capitale spagnola, con l'ambizione di farsi strada nel torneo.L'azzurro se la dovrà vedere con un insidioso argentino, reduce dal successo contro il serbo Hamad Medjedovic. L'appuntamento è per sabato 26 aprile alle ore 11.00: sarà l'incontro che aprirà il programma di giornata sull'Arantxa Sanchez Stadium. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento a un avversario potenzialmente insidioso su questa superficie.

