Muore dopo ricovero in ospedale chiesto un milione e mezzo di risarcimento

Muore in corsia dopo essersi rivolto alle cure dell'ospedale San Giovanni di Dio, la famiglia chiede oltre un milione e mezzo di euro di risarcimento, ma l'Asp ritiene che le responsabilità siano da attribuire a un errore del paziente ormai deceduto.DOSSIER. Resta paralizzato dopo la terza. Agrigentonotizie.it - Muore dopo ricovero in ospedale, chiesto un milione e mezzo di risarcimento Leggi su Agrigentonotizie.it in corsiaessersi rivolto alle cure dell'San Giovanni di Dio, la famiglia chiede oltre undi euro di, ma l'Asp ritiene che le responsabilità siano da attribuire a un errore del paziente ormai deceduto.DOSSIER. Resta paralizzatola terza.

Se ne parla anche su altri siti

Malore in culla, bimbo di 2 mesi muore dopo il ricovero in ospedale: l'allarme lanciato dalla mamma - Un bimbo di 2 mesi è morto oggi all'ospedale Maggiore di Parma dove era stato ricoverato dopo essere stato trovato venerdì scorso in arresto cardiaco in culla, a San Rocco al Porto,... 🔗leggo.it

"Muore dopo il ricovero in Chirugia": chiesti 283mila euro di danni all'Asp - Muore dopo il ricovero per cause da accertare: la famiglia accusa l'Asp e chiede un risarcimento da oltre 285mila euro. La vicenda giudiziaria parte nel 2017, quando un'anziana arrivò al pronto soccorso di Agrigento e venne poi trasferita nel reparto dell'unità operativa di Chirurgia dove... 🔗agrigentonotizie.it

Operaio ustionato, muore dopo sei giorni di ricovero in ospedale - Il 26enne stava lavorando nell'area del polo siderurgico di Ast a Terni. Era stato trasferito al Sant'Eugenio di Roma, dove è deceduto 🔗repubblica.it

Muore dopo ricovero in ospedale, chiesto un milione e mezzo di risarcimento; Muore 15 giorni dopo il ricovero, la famiglia: «Curata e accudita con professionalità»; Ustionato mentre brucia sterpaglie, muore dopo due giorni di ricovero; Palermo, in ospedale per una frattura muore dopo 17 giorni di ricovero: disposta l’autopsia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Omicidio dopo il ricovero: la moglie muore e scatta l’inchiesta - Ancona, moglie muore dopo un sospetto avvelenamento. Il marito, ex medico, è sospettato di omicidio. La Procura ricostruisce i fatti: il caso approda in tribunale il 5 giugno. 🔗notizie.it

Qualiano, muore a 45 anni dopo il ricovero: Procura apre un’inchiesta - Sarà l’autopsia a far luce sulla tragica morte di Vincenzo Russo, 45enne, deceduto lo scorso 13 aprile all’ospedale Cardarelli di Napoli ... 🔗ilgiornalelocale.it

Muore dopo il ricovero in ospedale, aveva fratture su tutto il corpo: arrestato il figlio per omicidio - È stato arrestato Gianrico Dario Ricci, 37 anni, che è accusato di aver ucciso la madre, Daniela Guerrini, 69 anni, che era stata ricoverata in ospedale ... 🔗fanpage.it