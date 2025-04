Muore a 4 anni dopo essere caduta dalle scale fissati i funerali della piccola Alessandra

funerali di Alessandra, la bambina di 4 anni morta in un'abitazione di Tufino, nella notte tra il 14 e 15 dicembre dello scorso anno, dopo una caduta da una scala a chiocciola. Lo rende. Napolitoday.it - Muore a 4 anni dopo essere caduta dalle scale: fissati i funerali della piccola Alessandra Leggi su Napolitoday.it Si terranno domani, alle ore 16 nella parrocchia di San Nicola di Castelvenere, in provincia di Benevento, idi, la bambina di 4morta in un'abitazione di Tufino, nella notte tra il 14 e 15 dicembre dello scorso anno,unada una scala a chiocciola. Lo rende.

Cosa riportano altre fonti

Felice Laveglia muore a 17 anni schiacciato dal trattore a Montopoli Valdarno: ‘Amava la campagna’ - Il drammatico ritrovamento del papà che non l’aveva visto rientrare Un drammatico incidente ha sconvolto Montopoli Valdarno. Felice Laveglia, 17 anni, ha perso la vita schiacciato dal trattore che stava guidando nei campi di famiglia. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 31 marzo in località Chiecina. Intono alle 20:15 il padre, preoccupato per il ritardo, è andato a cercarlo e lo ha trovato privo di sensi sotto il mezzo. 🔗notizieaudaci.it

Malore improvviso, si sente male in casa e muore: aveva solo 43 anni - Si è sentita male in casa, abitava a Bovezzo, e non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale: Michela Cherubini è morta a soli 43 anni. L'ipotesi più accreditata è quella del decesso per cause naturali, probabilmente a causa di un malore, forse un infarto, ma la Procura ha comunque disposto che... 🔗bresciatoday.it

Incidente sul lavoro: muore a 54 anni dopo una caduta da 10 metri nel cantiere della scuola - Un uomo di 54 anni è morto precipitando da 10 metri mentre era al lavoro in un cantiere edile a Fino Mornasco (Co). Tragico incidente sul lavoro a Fino Mornasco: morto a 54 anni nel cantiere della scuola L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 9 aprile, in [...] 🔗ilnotiziario.net

Muore a 4 anni dopo essere caduta dalle scale: fissati i funerali della piccola Alessandra; Il bimbo morto a 4 anni in minimoto, il papà ammette: Mi è sfuggita e Thomas si è schiantato contro il muro; Thomas Viviano morto a 4 anni per un incidente in minimoto a Palermo, è deceduto dopo quattro giorni di agonia; Il padre del piccolo Thomas, morto a 4 anni sulla minimoto: «Ero con lui, mi è sfuggito...». La sua versione: cos'è successo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Muore a 4 anni dopo essere caduta dalle scale: fissati i funerali della piccola Alessandra - Si terranno domani, alle ore 16 nella parrocchia di San Nicola di Castelvenere, in provincia di Benevento, i funerali di Alessandra, la bambina di 4 anni morta in un'abitazione di Tufino, nella notte ... 🔗napolitoday.it

Bambino muore a 4 anni dopo 4 giorni di agonia: fatale l'incidente con la minimoto - Tragedia a Palermo. Un bambino di quattro anni è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente con una minimoto nel ... 🔗msn.com

Muore a 4 anni dopo un incidente in minimoto, tragedia a Palermo - (Adnkronos) - Tragedia a Palermo dove è morto il bimbo di 4 anni che lunedì scorso, nel quartiere Boccadifalco, era rimasto ferito gravemente in un incidente a bordo di una minimoto di cui era alla gu ... 🔗msn.com