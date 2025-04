Inter-news.it - Mourinho: «Inter, la sconfitta a Barcellona la più bella di sempre»

Intervistato dalla redazione di BBC Sport, Joséè tornato a parlar del triplete all’Inter e della scelta di restare a Madrid la notte della vittoria in Champions League.– José, in lunga intervista rilasciata a BBC Sport, nella rubrica “How to Win the Champions League”, ha parlato del passato all’Inter e di come mai abbia deciso di lasciare i nerazzurri nella notte di Madrid. Queste le sue parole: «Se potessi scegliere un qualcosa di emozionante della mia squadra in venti anni di carriera, sceglierei quella stagione. Andavamo asapendo cosa ci aspettava. Giocare in dieci al Camp Nou era epico. In quei casi bisogna ottenere il massimo da tutti. Quella è stata lapiùdella mia carriera. Abbiamo dato tutto, abbiamo perso ma siamo andati comunque in finale».