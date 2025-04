Mountain Bike il Team Soudal di Montemurlo trionfa in Spagna

Montemurlo, 24 aprile 2025 - Trionfo durante il weekend di Pasqua nella 24ª edizione della Vuelta Ibiza di Mountain Bike in Spagna, per il Team Soudal di Montemurlo grazie alle prestazioni nel fuoristrada dell'ex iridato il colombiano Leonardo Paez e di Dario Cherchi.I due Biker hanno dimostrato di essere imbattibili in questa competizione a tappe nella quale erano favoriti, conquistando per il secondo anno consecutivo la vittoria generale dominando le prime due tappe e gestendo la terza con intelligenza.Ma l'elogio va esteso all'intera squadra con Alessio Agostinelli, Lorenzo Trincheri, Sandra Mairhofer e Adelheid Morath che hanno concluso al secondo posto nella Vuelta femminile.Una prestazione vincente che è iniziata il primo giorno nel cuore di Ibiza, con una tappa impegnativa di 67 Km e 2.

