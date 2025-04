Motorola lancia i nuovi Razr60 e Razr60 Ultra all’insegna della potenza e del design raffinato

Motorola ha annunciato oggi il debutto sul mercato della nuova generazione dei razr, la linea di smartphone pieghevoli ispirata allo storico Motorola V3 degli anni 2000, con due nuovi modelli: Razr60 Ultra e Razr60 che puntano ad offrire non solo dimensioni compatte e prestazioni all'avanguardia ma anche design raffinati con materiali esclusivi.Il nuovo Motorola Razr 60 Ultra offre 4 finiture diverse, associate ad altrettanti colorazioni Pantone, partendo dall'ormai storica pelle vegana e da una finitura che ricorda il raso, per arrivare ad un retro in vero legno (prima volta su un pieghevole, nella foto in apertura) ed uno in Alcantara, vedendo per la prima volta utilizzato questo materiale su uno smartphone. Ovviamente il pieghevole di Motorola non è solo design, vedendo integrato al suo interno il chip Snapdragon 8 Elite, che gli permette di offrire prestazioni da vero e proprio flagship, un display interno pOLED da 7? certificato pantone, un display esterno da 4? con copertura in Gorilla Glass-Ceramic, una batteria da 4700mAh ed un sistema fotografico con tre camere da 50MP con supporto Dolby Vision.

