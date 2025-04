Motori d epoca e radioamatori il lungo weekend in Fiera per tutti gli appassionati

Fiera del Radioamatore – Tech Expo in contemporanea alla 3^ edizione di Alto Adriatico Motori d’epoca in programma alla Fiera di Pordenone il 25, 26. Pordenonetoday.it - Motori d'epoca e radioamatori, il lungo weekend in Fiera per tutti gli appassionati Leggi su Pordenonetoday.it Quattro manifestazioni, 300 espositori complessivi, 11 padiglioni, un unico biglietto di ingresso. Questa l’offerta espositiva della 59^ edizione didel Radioamatore – Tech Expo in contemporanea alla 3^ edizione di Alto Adriaticod’in programma alladi Pordenone il 25, 26.

