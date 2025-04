MotoGP su TV8 orari qualifiche e Sprint Race GP Spagna 2025 programma in chiaro e differita 26 aprile

2025, domani, sabato 26 aprile, per il GP di Spagna, vedrà andare in scena al Circuito Ángel Nieto, a Jerez, in Spagna, le FP2, le qualifiche e la Sprint valide per la prova del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP di Spagna 2025, quinta prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport.La diretta tv in chiaro della Sprint Race della MotoGP sarà fruibile dalle ore 15.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le qualifiche dalle ore 10.50. Di seguito il programma del GP di Spagna 2025 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming. Oasport.it - MotoGP su TV8, orari qualifiche e Sprint Race GP Spagna 2025: programma in chiaro e differita 26 aprile Leggi su Oasport.it La quinta tappa stagionale del Motomondiale, domani, sabato 26, per il GP di, vedrà andare in scena al Circuito Ángel Nieto, a Jerez, in, le FP2, lee lavalide per la prova del calendario di, Moto2 e Moto3.Di seguito il calendario, ile l’o d’inizio del sabato del GP di, quinta prova del Motomondiale delle classi, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport.La diretta tv indelladellasarà fruibile dalle ore 15.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche ledalle ore 10.50. Di seguito ildel GP didel Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

