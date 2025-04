MotoGP risultati e classifica FP1 GP Spagna 2025 fratelli Marquez svettano a Jerez Bagnaia studia in ottica gara

Spagna, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera la famiglia Marquez si è fatta sentire con Alex a svettare in sella alla Ducati Gresini col crono di 1:36.831 a precedere di 0.357 la Rossa ufficiale di Marc. Ottimo il passo gara di quest’ultimo, che sembra essere partito col piglio giusto.A completare la top-5 sono stati la Yamaha del francese Fabio Quartararo (+0.590), la KTM Tech3 dell’iberico Maverick Vinales (+0.594) e la Honda dell’altro spagnolo Joan Mir (+0.670), con la M1 del transalpino a sorprendere in termini di velocità pura, ma vedremo poi se queste prestazioni avranno un seguito nel week end in Andalusia.Solo settimo Francesco Bagnaia. Pecco, in sella alla Ducati ufficiale, si è molto concentrato sulla ricerca della messa a punto in chiave gara, non dando così tanto peso al time-attack. Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Spagna 2025: fratelli Marquez svettano a Jerez, Bagnaia studia in ottica gara Leggi su Oasport.it Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP di, tappa del Mondialedi. Sul circuito dide la Frontera la famigliasi è fatta sentire con Alex a svettare in sella alla Ducati Gresini col crono di 1:36.831 a precedere di 0.357 la Rossa ufficiale di Marc. Ottimo il passodi quest’ultimo, che sembra essere partito col piglio giusto.A completare la top-5 sono stati la Yamaha del francese Fabio Quartararo (+0.590), la KTM Tech3 dell’iberico Maverick Vinales (+0.594) e la Honda dell’altro spagnolo Joan Mir (+0.670), con la M1 del transalpino a sorprendere in termini di velocità pura, ma vedremo poi se queste prestazioni avranno un seguito nel week end in Andalusia.Solo settimo Francesco. Pecco, in sella alla Ducati ufficiale, si è molto concentrato sulla ricerca della messa a punto in chiave, non dando così tanto peso al time-attack.

