MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP Spagna 2025 programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

domani il circuito di Jerez de la Frontera ospiterà le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Spagna 2025, valevole come quinto round della stagione per il Motomondiale. In MotoGP l'attesa è tutta per il probabile duello interno al team ufficiale Ducati tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia, già protagonisti di uno splendido confronto ravvicinato per il successo un anno fa nella gara andalusa.L'otto volte campione iridato si presenta al primo appuntamento europeo dell'anno dopo essersi imposto in sette degli otto eventi disputati nel 2025 (cadendo peraltro mentre era in testa alla corsa di Austin), potendo gestire un vantaggio in classifica generale di 17 punti sul fratello Alex e di 26 su un Bagnaia imbattuto su questo tracciato nelle ultime tre stagioni.Le qualifiche e la Sprint della MotoGP a Jerez verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.

