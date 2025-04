MotoGp oggi libere e pre qualifiche in Spagna Orari e dove vederle in tv

MotoGp torna in pista. Per il quinto appuntamento del Mondiale si vola in Spagna, a Jerez, sul 'Circuito Angel Nieto', dove oggi, venerdì 25 aprile, si terranno la prima sessione di prove libere e le pre qualifiche. Dopo il Gp del Qatar dominato dalla Ducati di Marc Marquez, lo spagnolo punta a .

