MotoGP oggi in tv GP Spagna 2025 orari prove libere streaming programma TV8 e Sky

oggi, venerdì 25 aprile, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP dei Spagna, quinto round del Motomondiale 2025 e primo nel Vecchio Continente. Sul circuito di Jerez de la Frontera, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.Francesco Bagnaia sarà chiamato a una reazione in MotoGP, nel confronto col suo compagno di squadra in Ducati Factory, Marc Marquez. L’iberico ha dominato questa primissima parte d’annata, vincendo 7 gare 8 (considerando anche le Sprint Race) e monopolizzando il tutto anche nella conquista della pole-position.Sarà interessante comprendere quanto accadrà. Jerez è una pista particolarmente apprezzata da Pecco, ma anche Marquez ha dimostrato in passato di andar forte e, pensando al 2020, anche troppo forte. Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2025: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky Leggi su Oasport.it , venerdì 25 aprile, andrà in scena la prima giornata didel GP dei, quinto round del Motomondialee primo nel Vecchio Continente. Sul circuito di Jerez de la Frontera, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.Francesco Bagnaia sarà chiamato a una reazione in, nel confronto col suo compagno di squadra in Ducati Factory, Marc Marquez. L’iberico ha dominato questa primissima parte d’annata, vincendo 7 gare 8 (considerando anche le Sprint Race) e monopolizzando il tutto anche nella conquista della pole-position.Sarà interessante comprendere quanto accadrà. Jerez è una pista particolarmente apprezzata da Pecco, ma anche Marquez ha dimostrato in passato di andar forte e, pensando al 2020, anche troppo forte.

Su questo argomento da altre fonti

La diretta della gara del GP Thailandia della MotoGp 2025: piloti in pista alle 19:00. X in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Quarto appuntamento della stagione per la MotoGp. Oggi, domenica 13 aprile, si disputa il Gran Premio del Qatar, sul tracciato di Lusail. Marc Marquez, dopo aver vinto la mini-gara con un secondo e mezzo di vantaggio sul fratello Alex (Gresini Racing) vuole conquistare un'altra vittoria per... 🔗europa.today.it

Oggi, venerdì 14 marzo, andrà in scena il primo giorno del weekend del GP d’Argentina, secondo round del Motomondiale 2025. Sul circuito di Termas de Rio Hondo si prospetta una giornata piuttosto interessante e in MotoGP i temi di interesse non mancheranno, in quanto l’adattamento alla Sprint Race, in programma domani, dovrà essere rapido. I centauri della classe regina dovranno spingere fin da subito al massimo per ottenere in questo day-1 un tempo buono per rientrare nel novero della ... 🔗oasport.it

Orari TV GP Spagna 2025: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP; MotoGP, gli orari del GP Qatar 2025: dove vedere la gara; MotoGP Qatar orari tv, dove vedere la gara di Lusail: diretta Sky, NOW e in chiaro su TV8; MotoGp Qatar, oggi la gara: dove vederla in diretta tv e in streaming gratis in chiaro (orari Sky, Now e TV8). 🔗Cosa riportano altre fonti

MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2025: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky - Oggi, venerdì 25 aprile, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP dei Spagna, quinto round del Motomondiale 2025 e primo nel Vecchio ... 🔗oasport.it

MotoGP 2025, ecco gli orari tv del GP di Jerez - Il quinto appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2025 si svolgerà sul circuito di Jerez de la Frontera. Gli appassionati potranno seguire l'intero weekend in diretta su Sky e Now. TV8 trasmetterà ... 🔗insella.it

MotoGp Spagna 2025: gli orari e dove vedere le prove libere in tv - A Jerez quinto appuntamento stagionale. Dopo l'en-plein in Qatar, Marc Marquez vuole consolidare la leadership, ma Bagnaia qui ha vinto negli ultimi tre anni. Le prime libere venerdì alle ore 10:45 ... 🔗msn.com