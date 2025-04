MotoGp Jerez 2025 Alex Marquez il migliore nelle libere del venerdì Secondo Bagnaia

Jerez de la Frontera, 25 aprile 2025 – Il venerdì di Jerez del gp di Spagna è nel segno di Marquez, ma non Marc. È stato di Alex il miglior tempo di giornata, in un poker Ducati nelle pre qualifiche completato da Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli e Marc Marquez, limitato dalle bandiere gialle nell'ultimo giro veloce. Borgo Panigale si conferma leader, ma c'è la risalita della Yamaha di Fabio Quartararo in quinta piazza. Ancora indietro l'Aprilia con Marco Bezzecchi.Ducati sempre in testa. Bene Bagnaianelle libere 1 del mattino molti piloti hanno testato il passo con gomma soft all'anteriore e media al posteriore, con tempi attorno all'1'37". Crono molto vicini, con diversi piloti racchiusi in pochi decimi, prima che Alex Marquez aprisse il gas negli ultimi dieci minuti dando fuoco alle polveri.

