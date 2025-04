MotoGP GP Spagna orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Jerez in diretta TV e streaming

Spagna della MotoGP 2025 che vede il Motomondiale di scena sul circuito di Jerez de la Frontera: ecco gli orari e dove vedere in diretta TV su Sky e in differita su TV8 le prove libere, le qualifiche, la Sprint Race e la gara del quinto round stagionale della classe regina del Motomondiale ma anche di Moto2 e Moto3. Leggi su Fanpage.it Oggi con le prove libere e le pre-qualifiche si apre il GP delladella2025 che vede il Motomondiale di scena sul circuito dide la Frontera: ecco gliinTV su Sky e in differita su TV8 le prove libere, le qualifiche, la Sprint Race e la gara del quinto round stagionale della classe regina del Motomondiale ma anche di Moto2 e Moto3.

Cosa riportano altre fonti

Chissà che gli astri non si allineino domenica 27 aprile, giorno del Gran Premio di Spagna di MotoGP. Il Paese iberico potrebbe difatti raggiungere una significativa pietra miliare proprio nell’appuntamento di casa anche dal punto di vista istituzionale (le altre corse sono intitolate e organizzate da Catalogna, Aragona e Valencia; qui si parla invece della nazione tout-court). La vittoria di Marc Marquez nel Gran Premio del Qatar è difatti stata la 199ma nella storia della top-class. 🔗oasport.it

Dopo il Gran Premio del Qatar, la MotoGP osserverà una settimana di pausa. Il prossimo appuntamento del Mondiale 2025 sarà il Gran Premio di Spagna, programmato dal 25 al 27 aprile a Jerez de la Frontera. Si tratterà del primo round europeo del campionato, che si stanzierà per mesi nel Vecchio Continente, dal quale si ripartirà solo a fine estate. Il circuito dedicato ad Angel Nieto è rinomato soprattutto per gli eventi di contorno e per l’atmosfera attorno all’evento, che attira migliaia di ... 🔗oasport.it

La MotoGP raggiunge l’Europa per il quinto appuntamento della stagione. Il paddock, che nelle scorse settimane è stato ospitato dall’Asia e dall’America, vola ora a Jerez, in Spagna. L’ultima gara, in scena in Qatar, ha visto il successo di Marc Marquez, che si conferma ancora una volta dominatore di questa prima parte di stagione. A Doha, è rientrato Jorge Martin, che mancava all’appello dai test prestagionali. 🔗sportface.it

