MotoGP Bagnaia dà un segnale ed è 2 dietro Alex Marquez nel venerdì di Jerez

MotoGP, valide per il Gran Premio di Spagna. Sul circuito di Jerez, al termine dei 60 minuti della sessione, la migliore prestazione è stata fatto segnare da Alex Marquez che, con la sua Ducati del Team Gresini, ha terminato la prova con il crono di 1:35.991, garantendosi l'accesso al Q2 di domani.Lo spagnolo aveva iniziato la prova con una caduta in curva 5 causando una bandiera rossa, ma nonostante l'errore è comunque riuscito a concludere la prova in testa. Seconda posizione per un ottimo Francesco Bagnaia che dà segnali positivi in vista della giornata di domani. Il centauro della Ducati Ufficiale ha firmato il crono di 1:36.094, con un distacco di 0.103 da Alex Marquez.Terza posizione per Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team) che accede al Q2 migliorando le prestazioni della FP1.

Approfondimenti da altre fonti

