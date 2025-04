MotoGP Alex Marquez precede Marc nella FP1 di Jerez Bagnaia 7 pensa al passo gara

Alex Marquez ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera i lavori sono iniziati con i piloti che hanno lavorato sui dettagli e sugli assetti delle rispettive moto, senza pensare troppo al responso del cronometro.Ad ogni modo a piazzare la migliore prestazione della mattinata andalusa è stato Alex Marquez (Ducati Gresini) che, dopo una scivolata a metà turno, è tornato in azione con gomme nuove, mettendo a segno un ottimo 1:36.831, mettendo subito in chiaro che anche in questo weekend bisognerà fare i conti con lui per pole position e gare. Al secondo posto suo fratello Marc (Ducati Factory). Il padrone di casa, che ha utilizzato la seconda moto, dopo un problema di perdita di fluidi dalla sua GP25 “titolare”, ha provato un solo vero e proprio giro veloce, fermandosi a 357 millesimi dalla vetta, concentrandosi poi sul passo gara (con ottimi riscontri). Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez precede Marc nella FP1 di Jerez. Bagnaia 7° pensa al passo gara Leggi su Oasport.it ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di2025. Sul tracciato dide la Frontera i lavori sono iniziati con i piloti che hanno lavorato sui dettagli e sugli assetti delle rispettive moto, senzare troppo al responso del cronometro.Ad ogni modo a piazzare la migliore prestazione della mattinata andalusa è stato(Ducati Gresini) che, dopo una scivolata a metà turno, è tornato in azione con gomme nuove, mettendo a segno un ottimo 1:36.831, mettendo subito in chiaro che anche in questo weekend bisognerà fare i conti con lui per pole position e gare. Al secondo posto suo fratello(Ducati Factory). Il padrone di casa, che ha utilizzato la seconda moto, dopo un problema di perdita di fluidi dalla sua GP25 “titolare”, ha provato un solo vero e proprio giro veloce, fermandosi a 357 millesimi dalla vetta, concentrandosi poi sul(con ottimi riscontri).

Approfondimenti da altre fonti

MotoGP, Alex Marquez: “Ho fiducia nel guidare la Ducati GP24, imparo da mio fratello in pista” - Tre secondi posti per Alex Marquez tra Sprint Race e GP nei primi vagiti della stagione di MotoGP. Dopo le piazze d’onore del primo appuntamento di Buriram (Thailandia), lo spagnolo ha replicato quest’oggi nella Sprint di Termas de Rio Hondo (Argentina), finendo immediatamente alle spalle di suo fratello Marc. Una guida incisiva ed efficace per Alex, in sella alla Ducati GP24 del Team Gresini, che ha costretto il leader sulla Rossa ufficiale a estrarre il massimo che poteva per distanziarlo nelle ultime tornate. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: buone risposte da Bagnaia, Alex Marquez in testa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:09 Ora in pista c’è Franco Morbidelli, tra i più positivi di questa lunga tre giorni. 6:05 Ancora poco movimento in pista, dentro nuovamente Alex Marquez. 6:03 Mentre sono passate le tre ore di sessione, ecco alcune foto del turno odierno. In the camera lens of Day 3 of the #SepangTest #MotoGP pic.twitter.com/eAaQOqmybL — MotoGP (@MotoGP) February 7, 2025 p> 5:59 Rientra Marc Marquez, arrivato a 39 giri. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Alex Marquez sempre al comando, Bezzecchi si porta in seconda posizione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.07 Bagnaia si migliora ulteriormente in 1’31?051 e fa breccia nella top10 con un distacco di 1.257 dal tempo di Bezzecchi. 12° Viñales con la KTM in 1’31?097. 10.05 Bagnaia fa un passo avanti e gira in 1’31?103, salendo in undicesima posizione a 1.309 dalla vetta in questa sessione pomeridiana. 10.02 Marc Marquez torna subito ai box, mentre prova a migliorarsi Aldeguer. 🔗oasport.it

Alex Marquez precede il fratello Marc, Bagnaia scivola in Q1; I fratelli Marquez piazzano di nuovo la doppietta in MotoGP; MotoGP | Test Sepang, Giorno 3: alle 14 Alex Marquez precede Bagnaia di 7 millesimi; MotoGp, Gp Austin negli Usa, vince Bagnaia: gli highlights della gara. Video. 🔗Su questo argomento da altre fonti

MotoGP, Alex Marquez precede Marc nella FP1 di Jerez. Bagnaia 7° pensa al passo gara - Alex Marquez ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul ... 🔗oasport.it

MotoGP | Alex Marquez: "Per battere Marc serve un weekend perfetto, ma è comunque difficile" - Alex Marquez non ha ancora assaporato la dolcezza del successo nella stagione 2025 della MotoGP. Il più giovane della famiglia Marquez sta mostrando il suo miglior livello nella classe regina, addirit ... 🔗msn.com

Alex Marquez: “Marc non potrà essere perfetto per 22 gare, spero di restare in lotta per il Mondiale” - Le parole di Alex Marquez alla vigilia del GP di Spagna a Jerez, pista sulla quale ha ottenuto la prima vittoria in carriera in Moto2 ... 🔗formulapassion.it