MotoGP 2025 diretta esclusiva Gran Premio Spagna Sky Sport NOW Sprint LIVE anche su TV8

MotoGP in programma alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle prequalifiche. Sabato mattina, al termine dell’ultima sessione di libere, le qualifiche, con la MotoGP che parte alle 10.45,mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.Il fine settimana spagnolo sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a. Digital-news.it - MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Spagna Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8 Leggi su Digital-news.it Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale e il WRC.MOTOMONDIALE A JEREZ – Si inizia giovedì 24 aprile con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista dalle 8.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione diin programma alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle prequalifiche. Sabato mattina, al termine dell’ultima sessione di libere, le qualifiche, con lache parte alle 10.45,mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti con la. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e laalle 14.Il fine settimana spagnolo sarà insu SkyUno, Skye in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a.

Altre fonti ne stanno dando notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 19.13 Martin, al rientro, è 15° a 1.359. Addirittura 18° Bezzecchi a un secondo e mezzo. Tanta fatica per l’Aprilia. 19.13 Marc Marquez al comando davanti ad Alex Marquez, Bagnaia, Mir, Acosta, Quartararo, Zarco, Di Giannantonio, Binder e Morbidelli. 19.11 Alex Marquez si porta in seconda piazza a 0. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 15.32 Pecco Bagnaia chiude in 1:52.871 terzo a 583 millesimi dal compagno di box. 15.31 Attenzione! Caduta per Jack Miller in curva 4! Gran botto per l’australiano che se la cava senza graffi. Marc Marquez deve rallentare mentre era ancora sotto il suo tempo precedente. BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Marc Marquez attenta al muro dell’1:52! 1:52. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 19.21 Dominio!! Marc Marquez vince la Sprint Race davanti ad Alex e Bagnaia. -1 Può amministrare Marquez che ha 898 millesimi di vantaggio su Alex. -1 Inizia l’ultimo giro per Marc Marquez -2 Bezzecchi guadagna qualcosa su Morbidelli che ora ha un distacco di 528 millesimi -2 Acosta tenta una staccata impossibile per ripassare Mir. Il pilota KTM non riesce a fermare la moto e finisce largo -2 Giro in 1:37. 🔗oasport.it

MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Spagna Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8; Alex Marquez: Titolo? Continuiamo a sognare...; MotoGP, GP Qatar 2025: diretta live gara; MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Qatar Sky Sport, NOW. In chiaro LIVE su TV8. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Spagna Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8 - Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale e il WRC. MOTOMONDIALE... Scopri di più su questa storia! 🔗digital-news.it

MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Qatar Sky Sport, NOW. In chiaro LIVE su TV8 - In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW co... Clicca qui per leggere la storia intera! 🔗digital-news.it

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: riparte da Jerez la rincorsa di Bagnaia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle pre-qualifiche per il Gran ... 🔗oasport.it