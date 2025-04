Moto3 Rueda detta subito legge nella FP di Jerez Lunetta il migliore tra gli italiani

Jerez de la Frontera, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP della Spagna, appuntamento numero cinque del Motomondiale 2025 di Moto3. Al termine della prima sessione di prove libere, ad imporsi è stato uno dei grandi protagonisti della classe leggera, Josè Antonio Rueda, il quale ha già dimostrato un ottimo passo.Nello specifico il centauro in forza alla Red Bull KTM Ajo nei minuti finali del turno ha fermato il cronometro a 1:44.299, precedendo di ben +0.778 il compagno di squadra, nonché rookie, Alvaro Carpe, secondo davanti alla Leopard Racing di Adrian Fernandez, terzo a +0.904. Bene poi la LEVELUP di Joel Kelso, quarto a +0.942 precedendo Ruche Moodley (BOE Motorsport), quinto a +0.

