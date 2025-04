Moto2 Gonzalez davanti a tutti nelle pre qualifiche Vietti unico italiano nei quattordici

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche Moto2 del Gran Premio della Spagna, quinto appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Jerez la migliore prestazione è stata ottenuta da Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che guadagna così l'accesso al Q2 di domani. Lo spagnolo, al termine di una sessione molto equilibrata, ha fatto segnare il crono di 1:40.142.La seconda posizione è stata conquistata dal belga Barry Baltus (Fantic Race Lino Sonego) con un ritardo di 0.338 dal leader. Terza posizione per Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo). Il turco, primo nelle FP1, ha concluso le pre-qualifiche con il crono di 1:40.629. Dietro di lui troviamo il secondo pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Senna Agius, che ha concluso la prova con un distacco di 0.489 dal suo compagno di squadra Manuel Gonzalez.

