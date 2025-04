Moto Gp Spagna fratelli Marquez dominano le prime prove libere

fratelli Marquez dominano le prime prove libere del Gp di Spagna di MotoGp. Alex Marquez, nonostante una caduta e il conseguente cambio Moto, ha fatto segnare il miglior tempo con il crono di 1.36.831 davanti al fratello Marc Marquez, leader del mondiale, a +0.357. Terzo tempo per Fabio Quartararo su Yamaha, seguito .L'articolo Moto Gp Spagna, fratelli Marquez dominano le prime prove libere proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Iledel Gp didiGp. Alex, nonostante una caduta e il conseguente cambio, ha fatto segnare il miglior tempo con il crono di 1.36.831 davanti al fratello Marc, leader del mondiale, a +0.357. Terzo tempo per Fabio Quartararo su Yamaha, seguito .L'articoloGpleproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”Gp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Moto gp, gran premio di Spagna: circuito, precedenti e orari tv - Milano, 22 aprile 2025 – Fino a qui, poco da dire. Il 2025 è per ora l’anno di Marc Marquez. L’otto volte iridato ha vinto sette gare su otto e, nell’unica lasciata per strada, è caduto quando era comodamente in testa. Insomma, il suo dominio è netto, certificato, e senza una risalita immediata di Bagnaia si rischia un campionato già deciso molto prima della fine. A Jerez, su un circuito che a Pecco piace molto, la prima prova del nove, ma il vero cardine saranno i test collettivi del 28 aprile, dove Ducati dovrebbe portare tutti gli aggiornamenti non disponibili nelle prime gare. 🔗sport.quotidiano.net

Moto Gp Spagna, fratelli Marquez dominano le prime prove libere - (Adnkronos) – I fratelli Marquez dominano le prime prove libere del Gp di Spagna di MotoGp. Alex Marquez, nonostante una caduta e il conseguente cambio moto, ha fatto segnare il miglior tempo con il crono di 1.36.831 davanti al fratello Marc Marquez, leader del mondiale, a +0.357. Terzo tempo per Fabio Quartararo su Yamaha, seguito […] 🔗periodicodaily.com

Moto Gp, Argentina: vince Marc Marquez, Pecco Bagnaia solo quarto. Gioia Morbidelli: “Sul podio dopo 4 anni” - Doppietta di Marc Marquez in Argentina, che dopo la Sprint vince anche la gara lunga lasciandosi ancora una volta dietro Alex con la moto del Team Gresini L'articolo Moto Gp, Argentina: vince Marc Marquez, Pecco Bagnaia solo quarto. Gioia Morbidelli: “Sul podio dopo 4 anni” proviene da Firenze Post. 🔗.com

Moto Gp Spagna, fratelli Marquez dominano le prime prove libere; MotoGP 2025. GP di Spagna a Jerez. FP1: i fratelli Marquez (Alex-Marc) di nuovo davanti, poi tante moto non Ducati [RISULTATI]; Moto Gp Spagna, fratelli Marquez dominano le prime prove libere; Moto Gp Spagna, fratelli Marquez dominano le prime prove libere. 🔗Approfondimenti da altre fonti

MotoGP 2025. GP di Spagna a Jerez. FP1: i fratelli Marquez (Alex-Marc) di nuovo davanti, poi tante moto non Ducati [RISULTATI] - È tornato al box, ha cambiato moto e ha quindi utilizzato delle gomme nuove, che gli hanno permesso di spingere un po' di più e quindi essere un po' più veloce di tutti. I tempi: 1.36.831 per Alex, ... 🔗moto.it

MotoGp Spagna: ad Alex Marquez le prime prove libere, poi Marc, settimo Bagnaia - I fratelli Marquez aprono il venerdì del Gran Premio di Spagna con un uno-due nelle FP1, sul «podio» Quartararo. Solo settimo Vinales. Alle 14.55 le prequalifiche ... 🔗corriere.it

Moto Gp Spagna, fratelli Marquez dominano le prime prove libere - (Adnkronos) - I fratelli Marquez dominano le prime prove libere del Gp di Spagna di MotoGp. Alex Marquez, nonostante una caduta e il conseguente cambio moto, ha fatto segnare il miglior tempo con il c ... 🔗msn.com