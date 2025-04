Mostro del Poggetto nuovo passo avanti per percorso della variante urbanistica

nuovo passo avanti del percorso urbanistico per la variante al piano di recupero del "Mostro" del Poggetto. La giunta ha approvato, su proposta dell’assessora all’Urbanistica Caterina Biti, la delibera con cui si prende atto dell’esclusione della valutazione ambientale strategica del progetto. Firenzetoday.it - Mostro del Poggetto, nuovo passo avanti per percorso della variante urbanistica Leggi su Firenzetoday.it delurbanistico per laal piano di recupero del "" del. La giunta ha approvato, su proposta dell’assessora all’Urbanistica Caterina Biti, la delibera con cui si prende atto dell’esclusionevalutazione ambientale strategica del progetto.

