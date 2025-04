Mostra dell’Artigianato 2025 aperta fino al primo maggio

aperta l’89esima Mostra dell’Artigianato, alla Fortezza da Basso. fino al primo maggio 2025. MIDA porta anche quest’anno all’attenzione i valori chiave dell’Artigianato – qualità, bellezza, ricerca e innovazione, sostenibilità, inclusione – attraverso oltre 500 espositori provenienti da 32 paesi tra i quali: Egitto, Cina, India, Iran, Marocco, Nepal, Sud Africa, Tunisia, Tibet, Vietnam, .L'articolo Mostra dell’Artigianato 2025: aperta fino al primo maggio proviene da Firenze Post. .com - Mostra dell’Artigianato 2025: aperta fino al primo maggio Leggi su .com FIRENZE –l’89esima, alla Fortezza da Basso.al. MIDA porta anche quest’anno all’attenzione i valori chiave– qualità, bellezza, ricerca e innovazione, sostenibilità, inclusione – attraverso oltre 500 espositori provenienti da 32 paesi tra i quali: Egitto, Cina, India, Iran, Marocco, Nepal, Sud Africa, Tunisia, Tibet, Vietnam, .L'articoloalproviene da Firenze Post.

